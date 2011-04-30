Компанії «Нортіма» повернули 400 млн. грн. застави за участь у конкурсі з приватизації ОПЗ

Державне казначейство 29 квітня повернуло ТОВ «Нортіма» 400 млн. грн. застави, які компанія у вересні 2009 року внесла як конкурсні гарантії на приватизацію Одеського припортового заводу.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації й комунікації з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

У повідомленні наголошується, що ще 400 млн. грн. конкурсних гарантій іншому учасникові - ТОВ «Фрунзе-Флора» - держава повернула до грудня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 компанії - ТОВ "Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ "СИБУР") ", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна)” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем конкурсу з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною. Тоді заставу повернули лише одному учасникові - компанії «Азот-Сервіс».

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м.Південне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, яка надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.