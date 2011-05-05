У Чернігівській області на 1 кв км території припадає понад 270 тонн відходів

У Чернігівській області на початок 2011 року в середньому на 1 квадратний кілометр території у сховищах, спеціально відведених місцях чи об’єктах і на територіях підприємств зберігалося 278 тонн відходів І–ІV класів небезпеки.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

За даними облстату, упродовж минулого року на підприємствах Чернігівщини утворилося 366,6 тис. т відходів І–ІV класів небезпеки. Найбільшу частину – 363,1 тис. т – становлять відходи ІV класу небезпеки, 2,9 тис. т – ІІІ класу, 0,4 тис. т – ІІ класу і 0,2 тис. т – І класу небезпеки.

Найбільше відходів утворилося у м. Чернігові та Прилуцькому районі.

Більше половини відходів (52%) утворилося внаслідок діяльності підприємств переробної промисловості, 33% – від виробництва і розподілу електроенергії, газу й води, 5% – сільського і лісового господарства.

Загалом, на 1 січня 2011 року у спеціально відведених місцях, об’єктах і на територіях підприємств було в наявності 8883,2 тис. т відходів І–ІV класів небезпеки, з яких 2,3 тис. т належать до І класу небезпеки. Серед них – відходи, що містять ртуть, свинець, непридатні й заборонені до використання, не ідентифіковані пестициди тощо. Переважна кількість відходів (86%) зберігається на території м. Чернігова.