Україна займає третє місце на ринку бойових броньованих машин – російський експерт

Москва. Лідерами продажів на світовому ринку бойових броньованих машин (ББМ) у 2007-2014 рр. є Фінляндія, Росія і Україна.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив керівник російського центру світової торгівлі зброєю (ЦАМТЗ) Ігор КОРОТЧЕНКО.

Зокрема, за його словами, перше місце на період 2007-2014 рр. займає Фінляндія (1041 машина на суму 2,175 млрд. дол.). З 2007 по 2010 рр. на експорт було поставлено 350 ББМ вартістю 660,4 млн. дол., у 2011-2014 рр. обсяг постачань складе 691 ББМ на суму 1,515 млрд. дол.

І.КОРОТЧЕНКО зазначив, що друге місце в цьому рейтингу займає Росія (928 машин на суму 1,94 млрд. дол.). Основу експорту склали гусеничні і колісні бойові машини піхоти БМП-3 і БТР-80А. У 2007-2010 рр. на експорт було поставлено 274 ББМ вартістю 196,8 млн. дол., у 2011-2014 рр. постачання виростуть більш ніж удвічі і складуть 654 нові машини на суму 1,744 млрд. дол.

Він зазначив, що цей розрахунок базується на поки що непідтвердженому контракті на постачання Венесуелі 400 БМП-3.

«Третє місце з бронетранспортерами БТР-3 «Гардіан» і БТР-4 «Буцефал» займає Україна (792 машини на суму 889,4 млн. дол.). У 2007-2010 рр. на експорт було поставлено 63 ББМ вартістю близько 72,6 млн. дол., у 2011 -2014 рр., згідно з планами, кількісний обсяг постачань може скласти 729 нових машин на суму 816,8 млн. дол. у разі реалізації запланованих угод з Таїландом і Македонією в повному обсязі», - сказав І.КОРОТЧЕНКО.

Він зазначив, що в цьому разі Україна може стати лідером у цьому сегменті ринку в 2011-2014 рр.

Четверте місце за експортом ББМ займає Канада, п`яте – Австрія, шосте – Швейцарія, сьоме – Бразилія, восьме – Туреччина, дев`яте – Швеція, десяте – Франція.

Місця з 11-го по 14-е з незначними за обсягом і вартістю постачаннями розділять Китай, Німеччина, США і Південна Корея.

За інформацією І.КОРОТЧЕНКА, в цілому в наступний 4-річний період (2011-2014 рр.) обсяг продажів нових бойових броньованих машин прогнозується в кількості 3979 одиниць на суму 9,692 млрд. дол. у разі виконання графіків постачань за поточними контрактами, намірами і тендерами, що проводяться. У процентному виразі зростання світового ринку нових ББМ в 2011-2014 рр., порівняно з 2007-2010 рр. складе 212,3% в кількісному виразі і 215,0% – у вартісному. У 2007-2010 рр. середня потреба в нових ББМ на міжнародному ринку склала 468 машин на рік. У 2011-2014 рр. щорічний попит зросте до 995 од.