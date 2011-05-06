Дніпродзержинськ прийняв програму виходу з екологічної кризи

Дніпродзержинська міська рада прийняла програму виходу міста з екологічної кризи на 2011-2015 рр.. з обсягом фінансування понад 330 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Дніпродзержинської міськради.

Згідно з документом, вказані кошти на природоохоронні заходи зобов'язані виділити промислові підприємства міста. Зокрема, Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського планує направити 233,8 млн. грн., «ЄВРАЗ Баглейкокс» - 35 млн. грн., «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод» - 500 тис. грн.

Серед основних завдань програми - реконструкція агловиробництва з виведенням з експлуатації застарілого обладнання; оснащення сучасними очисними установками доменного виробництва Дніпровського меткомбінату, впровадження комплексних природоохоронних заходів на коксохімічних підприємствах міста, розробка та впровадження автоматизованої системи комплексного моніторингу навколишнього середовища; створення міської автоматизованої системи управління промисловими відходами; збільшення площі зелених насаджень.

На заходи з покращення якості поверхневих та підземних вод промпідприємства сумарно направлять 59 млн. грн. У тому числі «ДніпроАЗОТ» - понад 45 млн. грн., «Екоантілед» - понад 8 млн. грн., Дніпровський меткомбінат - 5 млн. грн.

Для реалізації заходів з нормалізації радіаційної ситуації в місті з державного та місцевого бюджетів планується виділити 2,3 млн. грн.

Реалізація програми дозволить скоротити обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу на 73 тис. тонн на рік; зменшити забір води з Дніпра на 5,8 млн. куб. м. на рік; скоротити обсяг скидів стічних вод на 42 тис. куб. м. на рік; зменшити скидання забруднюючих речовин на 65,9 тонн на рік, розширити площу захисту від підтоплення на 23 га.

У Дніпродзержинську в 2010 р. обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферу від усіх джерел забруднення становив 121,459 тис. тонн.