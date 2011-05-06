«АвтоКрАЗ» розробив новий автомобіль-самоскид КрАЗ

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук, Полтавська обл.) розробила конструкцію нового перспективного автомобіля-самоскида КрАЗ С18.1 колісної формули 6х4.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

За їхніми даними, перший експериментальний автомобіль нового сімейства був показаний на параді з нагоди 9 Травня, який пройшов в Кременчуці, і почав використовуватися.

Головною особливістю цього автомобіля є 360-сильний 6-циліндровий рядний двигун рідинного охолодження ЯМЗ-6511, що відповідає екологічному класу Євро 4. Новий силовий агрегат, який випускається Ярославським моторним заводом за ліцензією фірми «Renault», обладнаний системою рециркуляції відпрацьованих газів, однодисковим зчепленням MFZ 430 і механічною дводіапазонною коробкою передач 9JS200ТА.

На самоскиді КрАЗ С18.1 вперше в історії Кременчуцького автомобільного заводу застосований пластиковий інтегральний капот. Нова панель приладів, кермовий механізм інтегрального типу та інші конструктивні нововведення практично повністю змінили дизайн інтер`єру кабіни.

Автомобіль КрАЗ С18.1 обладнаний посиленою балансуючою підвіскою задніх мостів і безкамерними шинами підвищеної вантажопідйомності.

Випуск нового самоскида передбачений в різних модифікаціях із самоскидними платформами обсягом 12 і 16 куб. м.

«Створення нового автомобіля КрАЗ С18.1 - важливий крок кременчуцьких автомобілебудівників в рамках реалізації програми зі створення нового модельного ряду автомобілів КрАЗ. Автомобіль перспективного покоління відрізняється від попередників підвищеною ефективністю в роботі, паливною економічністю, низьким рівнем шуму і вібрації», - сказано в повідомленні підприємства.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «АвтоКрАЗ» випускає 27 основних моделей і майже 150 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

«АвтоКрАЗ» у 2010 році, порівняно з 2009 роком, в 3,6 разів збільшив обсяги виробництва автомобілів - до 1002 шт., і майже вдвічі збільшив відвантаження споживачам автомобілів - до 1063 шт.

«АвтоКрАЗ» у 2011 році планує збільшити виробництво в 3 рази - до 3,3 тис. автомобілів.