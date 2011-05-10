У 2011 році «Метінвест» інвестує в розвиток своїх ГЗК майже 5 млрд. грн.

Цього року компанія «Метінвест» інвестує у розвиток гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), що входять до складу Гірничорудного дивізіону «Метінвест», майже 5 млрд. грн.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

Відповідно до прес-релізу, виділені на розвиток кошти розподілено таким чином: Північний ГЗК отримає 2 млрд. 580 млн. грн., Інгулецький ГЗК - 1 млрд. 350 млн. грн., а Центральний ГЗК - 900 млн. грн.

Інвестиційна програма Північного ГЗК передбачає модернізацію випалювальних машин, модернізацію і комплексну автоматизацію збагачувальної фабрики, будівництво циклічно-поточної транспортної схеми Першотравневого кар`єру, придбання основного гірничо-транспортного обладнання.

Основний акцент інвестиційної програми Інгулецького ГЗК - збільшення обсягів флотаційного концентрату до 7 млн. т. за рахунок введення в експлуатацію другого пускового комплексу магнітно-флотаційного доведення концентрату (IV квартал 2011 р. - завершення реалізації проекту). Також в плані комплексна автоматизація збагачувального переділу і реалізація проектів екологічного спрямування.

На Центральному ГЗК заплановані екологічні заходи, пов`язані з розвитком шламового господарства, і будівництво нового дробильно-перевантажувального комплексу.

«Цільові параметри якості сировини наших ГЗК максимально наближені до світових стандартів і орієнтовані, перш за все, на сталеплавильний переділ Групи« Метінвест ». Інвестиції цього року будуть спрямовані на розшивку "вузьких місць", зміцнення збагачувального переділу та зниження впливу на навколишнє середовище. Ми переконані, що збалансований підхід в частині розвитку технологій і відповідального ставлення до ресурсів допоможе нам досягти найкращих результатів у найкоротші терміни», - цитує прес-служба «Метінвест» слова директора Гірничорудного дивізіону компанії Миколи ІЩЕНКА.

Як наголошують у прес-релізі, з 2006 року «Метінвест» вклав понад 7 млрд. 500 млн. грн. в модернізацію ГЗК в рамках довгострокової інвестиційної програми, яка передбачає безперервне підвищення ефективності та розвиток виробництва.

Довідка УНІАН. «Метінвест» є вертикально інтегрованою гірничодобувної групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами «Метінвест» є Група СКМ (75%) і Смарт-Холдинг (25%).

ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» - керуюча компанія Групи «Метінвест»