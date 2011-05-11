КрАСЗ зменшив виробництво легкових автомобілів на 27,3%

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у січні-квітні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, зменшив виробництво легкових автомобілів на 27,3% - до 2 тис. 330 автомобілів.

Про це сказано в повідомленні підприємства, переданому агентству УНІАН.

За даними підприємства, завод працює в залежності від поставок комплектуючих і замовлень.

У січні-квітні 2010 року завод виробив 3 тис. 207 автомобілів.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р. Потужності КрАСЗ дозволяють щорічно виготовляти близько 40 тис. автомобілів - легкових і вантажних, автобусів.

"Кременчуцький автоскладальний завод" в 2010 р. збільшив випуск автомобілів в 1,7 рази - до 6 тис. 341 автомобілів.