За 4 місяці приріст промвиробництва в Україні становив близько 10% - Азаров

За 4 місяці цього року приріст промислового виробництва в Україні становив близько 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на розширеному засіданні Ради підприємців при Кабінеті міністрів.

«За 4 місяці приріст промислового виробництва становив десь 10%», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що приріст сільськогосподарського виробництва за цей самий період був непоганим. «Є хороші види на врожай», - відзначив глава уряду.

Крім того, М.АЗАРОВ повідомив, що за січень-березень 2011 року експорт української продукції збільшився на 50%.

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в березні поточного року порівняно з березнем 2010 року становило 8%, у січні-березні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 9,7%.

Зростання промислового виробництва в Україні в грудні 2010 року порівняно з груднем 2009 року становило 12,5%, у січні-грудні 2010 року порівняно з аналогічним періодом 2009 року зростання промвиробництва становило 11%.

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