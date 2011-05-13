Україна збільшила експорт давальницької сировини в 2,6 разу

Україна в січні-березні 2011 року збільшила експорт давальницької сировини в 2,6 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 26,2 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в січні-березні ц.р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 16 млн. дол., що на 26,4% більше, ніж у першому кварталі 2010 року.

Також у Держкомстаті повідомили, що в січні-березні ц.р. в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 610,2 млн. дол., що на 69,3% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-березня минулого року на 84,3% і становив 1 млрд. 256,8 млн. дол.