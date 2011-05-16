Израильская S.E. Group Consort выиграла тендер Минприроды на утилизацию непригодных пестицидов

Министерство экологии и природных ресурсов на открытом конкурсе выбрала компанию S.E. Group Consort Ltd (Израиль) в качестве оператора утилизации непригодных пестицидов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минприроды.

Согласно сообщению, израильская компания предложила наиболее низкую цену за свои услуги - 175,862 млн. грн.

Согласно условиям открытого конкурса, компания-победитель должна до конца 2011 года обеспечить сбор, обработку, перевозку и обезвреживание непригодных к использованию пестицидов и тары от них в 22 регионах Украины: в Крыму, Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. После вывоза за пределы страны ядохимикаты обезвредят на специализированных предприятиях, аналогов которым в Украине нет.

«Проект очистки Украины от непригодных пестицидов реализуется с опережением графика, если удастся не потерять нынешних темпов, уже в 2012 году вся территория Украины будет очищена от ядохимикатов, которые образовывались благодаря бесхозяйственности аграриев еще со времен Советского Союза», - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов Николая ЗЛОЧЕВСКОГО.

Справка УНИАН. По оценкам Минприроды, в настоящее время объем непригодных пестицидов, которые сохраняются на несанкционированных складах, в земле, а иногда просто под открытым небом, в Украине составляет около 20 тыс. тонн.