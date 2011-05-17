На Кіровоградщині протестують проти будівництва ГЗК з видобутку ільменіту

На Кіровоградщині жителі села Костянтинівка Новомиргородського району протестують проти будівництва гірничо-збагачувального комбінату з видобутку ільменіту.

Як передає кореспондент УНІАН, 14 травня на громадських зборах жителі села висловили протест розміщенню на їх території відвантажувального пункту ГЗК, забудовником якого виступає виробничо-комерційна компанія «Велта».

Незважаючи на те, що сільська рада Костянтинівки 1 квітня 2011 року надала компанії «Велта» в оренду 3 гектара землі несільськогосподарського призначення для будівництва відвантажувального пункту, громада вимагає скасування даного рішення.

Бирзулівське родовище ільменіту розташоване поблизу с. Коробчине Новомиргородського району, однак для відвантаження добутих копалин розробнику потрібен доступ до залізничної колії, що проходить повз с. Костянтинівка. Жителі села нарікають, що 40-тонні вантажівки, які перевозитимуть ільменіт, розіб’ють місцеві дороги, а пил забруднюватиме навколишнє середовище. Крім того, селяни сумніваються у радіологічній безпеці ільменіту.

Переконати громаду у протилежному намагались представники ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Велта», які були присутні на зборах. За словами головного технолога компанії Ігоря ДУБІНІНА, аналізи в українських та європейських лабораторіях не виявили у складі ільменіту з Бирзулівського родовища радіоактивних часток.

«Згідно з особливими умовами спеціального дозволу на користування надрами, ми зобов’язані проводити постійний радіаційний контроль. Навіть якщо буде виявлена якась аномальна ділянка, вона розроблятись не буде», - наголосив І.ДУБІНІН.

Стосовно перевезень ільменіту, то вони будуть здійснюватись лише вдень у вкритих тентами автосамоскидах європейського рівня.

І.ДУБІНІН нагадав, що згідно з підписаним договором про соціальне партнерство з Кіровоградською облдержадміністрацією та облрадою, компанія «Велта» щороку відраховуватиме на соціальні потреби району 500 тис. грн., а також підприємство планує інвестувати в розвиток Новомиргородського району 5% від щорічного прибутку.

Незважаючи на позитивні сторони приходу в район інвестора, присутні на зборах селяни висловились проти організації виробничого процесу на їхній території. Було ухвалено рішення зібрати підписи з даного питання у всіх жителів села (близько 700 осіб), які потім передати районній владі.

ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Велта» створена у 2000 році задля розвитку Бирзулівського родовища ільменіту поблизу с. Коробчино Новомирогородського району. Після проведення детальної розвідки, підрахунків запасів, проектування та отримання всієї необхідної документації, у грудні 2010 року компанія розпочала гірничо-капітальні роботи. Восени цього року «Велта» планує отримати перший ільменіт.