В Україні зростання промвиробництва склало 4,9%

В Україні зростання промислового виробництва в квітні цього року, порівняно з квітнем 2010 року, склало 4,9%, у січні-квітні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 8,5%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні ц.р., порівняно з березнем, спад промвиробництва склав 4,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в квітні ц.р. проти квітня 2010 року по галузях склав: у видобувній промисловості – 3,8% (до березня ц.р. – спад 2%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – спад 0,1% ( до березня ц.р. – спад 0,4%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – зростання 6,8% (до березня ц.р. – 3,1%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва в квітні ц.р., порівняно з квітнем 2010 року, склало 4,1% ( до березня ц.р. – спад 3%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 3,3% ( до березня ц.р. – зростання 2,4%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 16% (до березня ц.р. – спад 5,9%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 17,3% ( до березня ц.р. – спад 6%), у виробництві шкіри, виробів з неї – зростання 11,8% ( до березня ц.р. – 5,4%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в квітні ц.р. проти квітня 2010 року склало 1,3% (до березня ц.р. – спад 11,8%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 4,5% (до березня ц.р. – спад 6,6%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 20,7% (до березня ц.р. – спад 1,4%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 13,9% (до березня ц.р. – спад 3,2%), зокрема в хімічному виробництві – 18,8% (до березня ц.р. – спад 3,6%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 3,2% (до березня ц.р. – спад 1,6%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 12,9% (до березня ц.р. – зростання 14,1%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у квітні ц.р., порівняно з квітнем 2010 року зростання виробництва склало 3,1% (до березня ц.р. – спад 3,8%), у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 13,6% (до березня ц.р. – спад 8,8%), зокрема у виробництві машин та обладнання 18% (до березня ц.р. - спад 0,6%), у виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання – зростання 4% (до березня ц.р. – спад 9,2%), у виробництві транспортного обладнання – зростання 15,5% (до березня ц.р. – спад 14,2%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 11,5% (до березня ц.р. – спад 17,3%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, склало 12,5%, у 2010 році, порівняно з 2009 роком, зростання промвиробництва склало 11%.

У грудні проти листопада 2010 року зафіксовано зростання на рівні 4,7%.

Зростання промвиробництва в січні-квітні 2010 року проти січня-квітня 2009 року склало 12,8%.