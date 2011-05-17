Україна та Росія продовжують переговори щодо крейсера «Україна» - Янукович

Україна та Російська Федерація продовжують переговори щодо крейсера «Україна».

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні у Миколаєві в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Робота не припинялася, вона продовжується. Наші головні переговори з Російською Федерацією тривають. Є різні пропозиції, підходи», - сказав Президент.

«Поки що ми не можемо сказати остаточний результат. Але будемо мати надію, втрачати її ніколи не можна», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ заявляв, що Росія не зацікавлена у придбанні крейсера «Україна».

«Поки що Російська Федерація не зацікавлена в його (крейсера «Україна» - УНІАН) придбанні – у нас немає такого завдання і необхідності», - сказав А.СЕРДЮКОВ і додав: «Та й власне кажучи, державна програма озброєнь вже сформована, і грошей там не закладено».

Довідка УНІАН. Ракетний крейсер було закладено на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-Морського флоту СРСР і спущено на воду в серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинене. У 1999 році було укладено новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-Морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.

17 травня 2010 року Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна» за допомогою російської сторони.