Виробництво тракторів збільшилось у 2,2 рази - до 2,2 тис. штук

Виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні в січні-квітні збільшилося в 2,2 рази, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 2246 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво сівалок в Україні в січні-квітні збільшилося на 98,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1710 штук, борін дискових - в 2,1 рази - до 873 штук.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2010 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні збільшилося в 3,3 рази, в порівнянні з 2009 роком, - до 4777 штук. Виробництво сівалок в Україні в 2010 році збільшилось на 76,9% - до 2800 штук, а борін дискових - в 2,2 разів - до 2014 штук.