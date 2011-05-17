Україна збільшила виробництво легкових авто на 89%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-квітні збільшилося на 89,1%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 28,9 тис. штук. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, виробництво автобусів в Україні в січні-квітні збільшилося на 19,9% - до 809 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 37% - до 903 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,6%, в порівнянні з 2009 роком, - до 75,3 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2010 році збільшилося на 80,6% - до 2674 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилася на 93,7% - до 4853 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО», Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС», Корпорація «Еталон» та ін.