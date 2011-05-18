ВКФ «Велта» заявляє, що робота відвантажувального пункту ГЗК в с.Костянтинівка не завдасть шкоди екологі

Кіровоград. Керівництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Велта» запевняє, що будівництво в районі села Костянтинівка відвантажувального пункту ільменітового ГЗК не завдасть шкоди екології і не створить незручностей для населення. Так у компанії прокоментували результати Громадських слухань жителів села, на яких жителі висловили побоювання у зв`язку з будівництвом гірничо-збагачувального комбінату з видобутку ільменіту (титанового залізняку).

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, за їхніми розрахунками концентрація забруднюючих речовин на виробництві буде в 2 рази нижче допустимої норми. На відпрацьованих територіях буде проводитися рекультивація порушених земель. Виробництво не вплине на рівень і забруднення підземних вод у найближчих населених пунктах. Передбачений контроль радіоактивності корисних копалин і проведення моніторингу рівня забруднення повітря і землі.

У компанії також повідомили, що "Велта" планує інвестувати 63 млн. дол. у розробку Бірзулевського родовища ільменіту (Новомиргородський район, Кіровоградська область). «Велта» зараз знаходиться у стадії активного будівництва, до вересня 2011 р. запланований запуск комбінату.

Очікується, що за 20 років податок на користування надрами складе 80 млн. грн., відрахування до фонду заробітної плати - 80 млн. грн. Компанія обіцяє створити близько 400 робочих місць для жителів району, середня заробітна плата на виробництві складе 2,7 тис. грн.

Виробничий комбінат буде складатися з кар`єру, мінімальний термін експлуатації якого - 35 років, збагачувального комплексу і відвантажувального пункту. Виробнича потужність комбінату складе 185 тис. тонн ільменітового концентрату на рік.

У компанії також відзначають, що з приходом «Велти» до району, де дуже високий рівень безробіття, з`явилося 400 робочих місць. "Велта" завжди була соціально активною, відзначили в компанії. Ще до початку будівництва ми уклали з Кіровоградською обласною адміністрацією та обласною радою соціальний договір, згідно з яким ми виплачуємо на соціальні потреби району 500 тис. гривень на рік до виходу на прибуток, а з моменту виходу на прибуток 5% від доходів підприємства, йдеться в релізі .

Довідка УНІАН.ТОВ «ВКФ «Велта» створено в 2000 році для розвитку Бірзулевского родовища ільменіту поблизу с. Коробчине Новомиргородського району. Після проведення детальної розвідки, підрахунків запасів, проектування і отримання всієї необхідної документації, в грудні 2010 року компанія почала гірничо-капітальні роботи. Восени цього року «Велта» планує одержати перший ільменіт.

Ільменіт або титан заліза, завдяки високій міцності і високої опірності корозії, використовується в різних сферах промисловості. Наприклад, в ракетно-космічній та авіаційній техніці, в суднобудуванні і транспортному машинобудуванні, в медицині, з цього металу виготовляють медичні інструменти, протези кісток, зубів, а також кухонну і побутову техніку, годинники, оправи, прикраси.