Стахановський завод феросплавів скоротив виробництво на 2,6% - до 77,6 тис. тонн

ВАТ «Стахановський завод феросплавів» за січень-квітень 2011 скоротило, у порівнянні з січнем-квітнем 2010 р., виробництво продукції на 2,6%, або на 2,1 тис. тонн, - до 77,6 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

Підприємство виробило 50,5 тис. тонн феросиліцію, що на 0,7 тис. тонн, або на 1,3% менше показника січня-квітня 2010

За вказаний період СЗФ виготовив 27,1 тис. тонн силікомарганцю - на 1,4 тис. тонн (на 4,9% менше), ніж за 4 місяці 2010 р.

Довідка УНІАН. ВАТ "Стахановський завод феросплавів" (Луганська обл.) виробляє феромарганець, феросилікомарганець і феросиліцій. Середньорічна виробнича потужність заводу становить 220 тис. тонн феросплавів.

За 2010 р. завод наростив, у порівнянні з 2009 р., виробництво продукції на 42% - до 219,8 тис. тонн.