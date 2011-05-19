ВР ухвалила закон щодо фінансового оздоровлення Південмашу

Верховна Рада України ухвалила закон “Про фінансове оздоровлення державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 296 із 388 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено реструктуризувати заборгованість державного підприємства “Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова” перед державою за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року у компанії “Colvis Finance Limited” (Великобританія) під державну гарантію, на таких умовах:

підприємство погашає заборгованість перед державою щокварталу рівними частинами протягом 10 років, починаючи з 2016 року;

на суму заборгованості не нараховуються відсотки;

відсотки, нараховані на суму заборгованості на момент прийняття цього Закону, сплачуються в порядку, передбаченому для сплати заборгованості;

нараховані штрафні санкції списуються.

Крім того законом передбачено, установити, що підприємству надається державна підтримка у вигляді компенсації відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємством для виконання своїх зобов’язань у рамках реалізації міжнародних договорів України за рахунок коштів, передбачених у Законі про Державний бюджет України на відповідний рік.