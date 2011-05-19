Зростання індексу виробництва базових галузей у квітні сповільнилося до 6,7%

В Україні в квітні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІПБГ) склало 6,7% в річному виразі проти 8,5% у березні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-квітень ц.р. приріст ІПБГ склав 8,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

«Окрім бази порівняння минулого року, вагомою причиною істотного сповільнення економічного зростання стало продовження погіршення зовнішньоекономічної кон`юнктури, що вплинуло на показники промисловості. Приріст промислового виробництва зменшився з 8% в березні до 4,9% в квітні», - йдеться в повідомленні. Найбільше уповільнення зростання відбулося в металургійній галузі (з 5,7% в березні до 3,1% в квітні) і машинобудуванні (з 22,8% до 13,6% відповідно).

Уповільнення зростання також відбулося в сільськогосподарському виробництві - з 5,9% в березні до 1,6% у квітні. У Нацбанку основною причиною зменшення приросту вважають зрушення сезонності виробництва: цього року через пізню весну посівні роботи розпочалися пізніше, ніж минулого року.

Експерти Нацбанку вважають, що внутрішній попит у 2011 році має постійний характер і відповідно стабільно високий внесок у приріст ІПБГ. У квітні продовжилося прискорення зростання обороту роздрібної торгівлі - з 14,9% в березні до 18,6% в квітні.

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«Відповідно до динаміки ІПБГ, зростання ВВП в квітні сповільнилося. За нашими оцінками, зростання ВВП за 4 місяці складало близько 5%», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2009 року Департамент економічного аналізу і прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком з початку року). Для розрахунку вказаного показника використовуються дані стосовно динаміки видів економічної діяльності, які становлять понад 40% ВВП.

Довідка УНІАН. За оперативними даними Державного комітету статистики України, зростання ВВП України в I кв. 2011 року проти I кв. 2010 року (в постійних цінах 2007 р.) склало 5,2%.