Україна вперше за 10 років експортувала до Польщі більше, ніж імпортувала

Варшава. Український експорт до Польщі в першому кварталі цього року вперше за останні десять років перевищив польський імпорт в Україні.

Про це сказано в економічному бюлетені посольства України у Варшаві, який має УНІАН.

За даними диппредставництва, яке наводить дані українського державного комітету статистики, за перші три місяці цього року позитивне сальдо торгівлі України з Польщею склало майже 25 млн. дол.

Українські виробники в першому кварталі збільшили експорт в 2 рази - до близько 655 млн. дол., в той час, як польські поставки зросли на третину - до трохи більше 630 млн. дол.

З товарообігом у майже 1,3 млрд. дол. Польща посіла п`яте місце серед торгових партнерів України в світі після Росії (понад 12 млрд.), Німеччини (1,9 млрд.), Китаю (1,7 млрд.) і Туреччини ( трохи більше 1,3 млрд.).

Україна за перші три місяці поставила до Польщі найбільше чорних металів (25% поставок), шлаків, руди, електроустаткування (близько 10%) та ін.

Польські виробники продавали українцям продукцію машинобудування (15%), папір і паперові вироби (10%) і полімерні вироби (10%).

Як повідомляв УНІАН, за даними українського Держкомстату, товарообіг України з Польщею минулого року зріс на 35% - до 4,6 млрд. дол., а негативне сальдо української торгівлі склало близько 1 млрд.

Довідка УНІАН. У 2008 році Польща завдяки майже 7 млрд. доларового товарообігу (за українськими даними) стала третім найбільшим торговим партнером України у світі.