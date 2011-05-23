Оголошення чеських дипломатів персонами нон грата не вплине на переговори з ЄС - експерт

Оголошення чеських дипломатів персонами нон грата в Україні не вплине на переговори з Європейським Союзом щодо підписання угоди про асоціацію.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив депутат Європейського парламенту Павел КОВАЛЬ.

Депутат, який представляє у найвищому законодавчому органі Євросоюзу Польщу, назвав професійним підхід європейських політиків до переговорів з України, що виключає можливий вплив на них такого роду справ. "Не думаю, що такого типу інциденти будуть мати вплив на переговори", - сказав П.КОВАЛЬ.

За його словами, низка оглядачів припускає, що комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ, котрий є громадянином Чехії, може погіршити своє ставлення до України. Водночас, П.КОВАЛЬ вважає, що єврокомісар не змінить своєї позиції щодо України через ситуацію з чеськими дипломатами. "Хочу підкреслити, що спостерігаю за паном ФЮЛЕ вже два роки. Це дуже професійний політик та чиновник, і не думаю, що у своїх політичних рішеннях він буде керуватися інцидентами", - сказав євродепутат.

П.КОВАЛЬ додав, що на остаточному етапі переговорів між Україною та ЄС щодо угоди про асоціацію може бути багато несподіванок, зауваживши, що необхідно бути готовим до цього.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Міністерство закордонних справ України заявило, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон-грата.

За даними СБУ, викрито розвідувально-підривну діяльність аташе з питань оборони Посольства Чеської Республіки в Україні полковника Зденека КУБІЧЕКА і військового аташе майора Петри НАВОТНОЇ, які, прикриваючись дипломатичним статусом, здійснювали шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного і військово-політичного характеру з обмеженим доступом.

Між тим перший віце-прем`єр і голова чеського МЗС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ висловив думку, що оголошення Україною персонами нон-грата двох чеських дипломатів є відповіддю на надання притулку в Чехії екс-міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ.

17 травня директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН поінформував, що Чехія вирішила вислати з країни співробітника українського посольства, який є військовим аташе.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС в 2007 році почали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони почали переговори щодо угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію. Україна і ЄС неодноразово заявляли про намір до кінця 2011 року підготувати остаточний варіант угоди про ЗВТ.