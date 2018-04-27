Мунтіян: Підписання договору про зону вільної торгівлі в СНД зірвалося через Узбекистан

Україна добилася для себе максимально вигідних умов у договорі про зону вільної торгівлі в рамках СНД і готова була підписати документ 19 травня на засіданні глав урядів країн-учасниць Співдружності, яке пройшло в Мінську. Проте, через позицію Узбекистану підписання не відбулося. Про подробиці мінського саміту розповів в інтерв`ю УНІАН відповідальний за підготовку документа, уповноважений урядом України щодо співпраці з СНД Валерій Мунтіян.

- Валерію Івановичу, чому договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД не був підписаний 19 травня главами урядів країн-учасниць Співдружності?

Підписання не відбулося через невирішені питання, перш за все, з Узбекистаном.

Зона вільної торгівлі повинна бути без вилучень і обмежень, але Узбекистан заявив, що не буде скасовувати експортних та імпортних мит. На пропозицію ввести перехідний період Ташкент також не дав згоди.

- Але щодо України теж є вилучення і обмеження. Наскільки підготовлений варіант договору нам підходить?

Відносно України діє вилучення щодо цукру і горілки. Але навіть такий варіант дуже вигідний для нас, це - великий плюс. Узгоджені умови торгівлі дають нам можливість збільшити товарообіг із країнами СНД на 35%, а з урахуванням скасування спецрозслідування за домовленістю з Росією - ще додатково один мільярд доларів. Такий варіант договору відстоює національні інтереси. Наприклад, із Казахстаном на початку переговорів у нас було 286 вилучень, а зараз 4 - лише щодо горілки. Ми знайшли компроміс із Вірменією. Єреван буде щорічно скорочувати, а з 2014 року взагалі скасує мита на наші сигарети з фільтром. Щодо цукру ми добилися скорочення мита на 50% - до 340 доларів за тонну.

- За рахунок чого конкретно може зрости на 35% товарообіг?

Це відбудеться за рахунок скасування існуючих вилучень із зони вільної торгівлі, різкого зниження кількості антидемпінгових та спеціальних захисних заходів, скорочення та скасування технічних бар`єрів. А головне - за рахунок анулювання експортних мит, у тому числі в перспективі на енергоресурси.

Зростання товарообігу України з країнами СНД за 1 квартал цього року склав 155,7%, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року. І ці темпи необхідно зберігати і нарощувати. Новий договір про ЗВТ якраз і повинен був забезпечити цю тенденцію.

- Ми були готові підписати договір 19 травня?

Так. Цей варіант ми були готові підписати.

- Чи означає Ваша заява, що Україна більше не буде висувати пропозиції щодо коригування договору, і умови, які є на сьогоднішній день, можна вважати остаточними?

28 червня в рамках засідання Економічної ради СНД на рівні перших віце-прем`єрів ми ще раз розглянемо проект договору. Якщо будуть якісь зміни по Узбекистану, або будь-який іншій країні, то, звичайно, учасники знову переглянуть свої позиції, оскільки в торгівлі все взаємопов`язане. Безумовно, проаналізуємо, як у зв`язку з цим може бути скоригована позиція України.

- Спасибі за розмову.

Розмовляв Юрій Дощатов (УНІАН)

P.S. Фактичним підтвердженням того, що неузгодженими залишаються питання умов договору щодо Узбекистану, є проект документа (копію якого має УНІАН), зокрема, додаток № 6 - про перехідний період.

Навряд чи затягування підписання договору може бути вигідно Росії. Водночас, як вважають деякі експерти (не з української сторони), зриву підписання договору могла посприяти в тому числі позиція ЄС, а, можливо, і США, які, м`яко кажучи, не дуже зацікавлені в більш тісному зближенні країн СНД.