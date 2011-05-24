Азаров вважає реальною угоду про ЗВТ і з ЄС, і з Митним союзом

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує на важливості укладення угод про зону вільної торгівлі і з Європейським Союзом, і з Білоруссю, Росією, Казахстаном.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив під час зустрічі з екс-Президентом Польщі, головою Наглядової ради YES Олександром КВАСНЕВСЬКИМ.

«Для нас укладення угоди про зону вільної торгівлі з ЄС і угоди про зону вільної торгівлі з Митним союзом в особі Білорусі, Росії, Казахстану, - є життєво важливим. Це реально», - підкреслив М.АЗАРОВ, додавши, що для України співпраця важлива і зі Сходом, і Заходом, оскільки товарооборот з Росією складає 30%, і з ЄС також майже 30%.

«Україна опинилася у цікавій ситуації. Якщо географічно подивитися: зі Сходу ми оточені Митним союзом у складі Білорусі, Росії, Казахстану, із Заходу – Європейським Союзом, який також є Митним союзом. І так Україна знаходиться в кільці між двома митними союзами. Ось така наша специфіка», - зазначив М.АЗАРОВ.