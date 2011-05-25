Росія встановила антидемпінгове мито в розмірі 26% на сталеві ковані валки з України

Москва. Росія встановила антидемпінгове мито в розмірі 26% на сталеві ковані валки для прокатних станів, які імпортуються з України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідну постанову 20 травня підписав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Встановити терміном на 3 роки антидемпінгове мито на сталеві ковані валки для прокатних станів, що походять із України і ввозяться на територію Російської Федерації, які класифікуються кодами ТН ЗЕД ТЗ 8455 30 310 0 і 8455 30 390 0, в розмірі 26%», - йдеться в постанові.

Відзначається, що дана постанова набуває чинності через місяць після дня його офіційного опублікування.