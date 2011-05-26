На Донеччині за 1 кв. шкідливі викиди досягли 405 тис. тонн

У Донецькій області в січні-березні поточного 2011 викиди шкідливих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення (без пересувних, тобто без транспортних засобів) склали 404,9 тис. тонн, що на 12,4% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики Донецької області.

Статистики зазначили, що за цей період збільшилися шкідливі викиди в металургії - на 8,9%, в коксохімічній промисловості - на 11,3%, в електроенергетиці - на 29,5%, в хімічному виробництві - в 1,5 рази, у виробництві будівельних матеріалів та іншої неметалічної мінеральної продукції - в 1,6 рази.

Статистики зазначили, що чверть всіх забруднюючих атмосферу регіону речовин припадає на вугільну промисловість, хоча тут шкідливі викиди зменшилися на 1,6%. Питома вага металургійного комплексу становила в I кварталі 28% обласних викидів, електроенергетики - 39%.