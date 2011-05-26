У ГУАМ скоординували роботу митниці для розвитку торгових відносин

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ скоординували роботу митних органів для розвитку співпраці у сфері торгівлі.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, напередодні в Баку відбулося засідання керівного комітету проекту ГУАМ зі сприяння торгівлі і транспортуванню.

Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємодії і співпраці в цій сфері.

Учасники засідання ознайомилися з досвідом застосування принципу «єдиного вікна» у митних органах Азербайджану, а також реалізації стратегії функціонування Регіонального офісу з підвищення потенціалу європейського регіону (ROCB).

Крім цього, в ході засідання були обговорені питання діяльності регіональних навчальних центрів і координації зусиль з підвищення ефективності роботи митних адміністрацій держав-членів ГУАМ.