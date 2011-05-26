Україна не може бути членом МС та водночас мати ЗВТ з Євросоюзом - Тейшейра

Україна не може бути членом Митного союзу та мати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції у Києві голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА.

«Україна не може одночасно бути членом Митного союзу, а також бути частиною поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі, а це визначає, що Україна буде фактично частиною ЄС в економічному відношенні», - сказав він.

Крім того, Ж.ТЕЙШЕЙРА зауважив, що Україна є членом Світової організації торгівлі, тоді як країни - учасниці Митного союзу не є членами СОТ. «І це ще одне питання несумісності між Україною і Митним союзом», - додав він.