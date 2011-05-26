У Києві відкрито Бюро координаційної ради міжрегіональної співпраці України і Росії

У Києві на базі представництва Міжнародного конгресу промисловців і підприємців (МКПП) відкрито Бюро координаційної ради українсько-російської міжрегіональної співпраці, яка була створена Українським і Російським союзами промисловців і підприємців в 2010 році в Єкатеринбургу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УСПП.

За словами президента УСПП Анатолія КІНАХА, діяльність даного органу сприятиме посиленню комунікацій ділових кіл України і Російської Федерації, пошуку загальних економічних й інвестиційних інтересів.