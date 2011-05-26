«КАМАЗ» збільшив частку на ринку великих вантажівок України до 33,7%

Найбільша автомобільна корпорація Російської Федерації ВАТ «КАМАЗ» в січні-квітні ц.р. збільшила свою частку на ринку України в сегменті вантажних автомобілів повною масою понад 16 тонн на 5,16%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, до 33,71%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з маркетингу та реклами ВАТ «КАМАЗ» Ашот АРУТЮНЯН сьогодні на прес-конференції в Києві під час «Дня клієнта «КАМАЗу» в Україні».

За його словами, частка продукції «КАМАЗу» на ринку середньотоннажних вантажних автомобілів повною масою 8-16 тонн за 4 місяці 2011 року складе 12,33%, продемонструвавши приріст на 3,8% в порівнянні з січнем-квітнем 2010 року.

Також він додав, що «КАМАЗ» розглядає Україну як один із найбільш пріоритетних ринків.

Крім того, в рамках «Дня клієнта «КАМАЗу» в Україні, вперше були представлені автомобілі КАМАЗ модернізованого рестайлінгового модельного ряду. Зокрема, це бортовий автомобіль КАМАЗ-65115-6010-78, самоскид КАМАЗ-43255-6010-99 з ємністю кузова 6,3 куб. м і 10 куб. м самоскид КАМАЗ-65115-6058-78.

Рестайлінг не тільки змінив зовнішній вигляд автомобілів нового модельного ряду. Одночасно було проведено і комплексне оновлення всіх основних вузлів і систем. У результаті істотно покращилися ключові споживчі характеристики автомобілів: збільшені міжсервісний інтервал, питома вантажопідйомність, ресурс, істотно знижено витрату палива. Кабіна нового дизайну відрізняється не тільки сучасним виглядом, а й підвищеною комфортабельністю.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році «КАМАЗ» планує збільшити продажі в Україні в 2 рази, в порівнянні з 2010 роком, - до 1400 автомобілів

Довідка УНІАН. Група компаній «КАМАЗ» - найбільша автомобільна корпорація Російської Федерації.

ВАТ «КАМАЗ» випускає широку гаму вантажної техніки: вантажні автомобілі (понад 30 моделей, понад 400 комплектацій, автомобілі з правим кермом), причепи, автобуси, трактори, двигуни, силові агрегати і різний інструмент.

Дилерська мережа «КАМАЗ» в Україні включає 9 дилерів і 1 субдилера з головними офісами в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Чернігові та Миколаєві і філіальною мережею, яка охоплює всю Україну.

Координують роботу «КАМАЗ» в Україні його дочірні підприємства в Чернігові та Києві - ТОВ «Торгова компанія «КАМАЗ» і ТОВ «Торгове представництво КАМАЗ». «КАМАЗ» має на території України 10 авторизованих сервісних центрів.