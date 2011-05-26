ЛАЗ і компанія “Рено” думають про спільне виробництво мікроавтобусів

Міністерство інфраструктури України розглядає можливість створення спільного виробництва мікроавтобусів Львівським автобусним заводом і компанією «Рено».

Як передає прес-служба міністерства, про це повідомив сьогодні, 26 травня, віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ за підсумками Міжнародного транспортного форуму (МТФ), що відбувається 25-27 травня 2011 року в м. Лейпцигу (Німеччина).

«Ми домовилися про спільний проект - у першу чергу йдеться про виробництво мікроавтобусів", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

За словами віце-прем`єр-міністра України, також розглядається можливість налагодження спільного виробництва автобусів швидкої допомоги для потреб Львова в контексті проведення Євро-2012.

Нагадаємо, участь в нинішньому Міжнародному транспортному форумі взяли міністри транспорту 52 країн - членів МТФ: Німеччини, Вірменії, Австралії, Азербайджану, Білорусі, України, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Канади, Кореї, Данії, Іспанії, Естонії, США, РФ, Франції, Грузії, Угорщини, Індії, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Чорногорії, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Великої Британії, Словаччини, Швеції, Швейцарії, Туреччини та інших країн ЄС.

Довідка УНІАН. Міжнародний транспортний форум - це міжурядова організація, що входить до складу Організації економічного співробітництва і розвитку.