«АвтоКрАЗ» створив новий автомобіль-сміттєвоз

Холдингова компанія «АвтоКрАЗ», у партнерстві з компанією «Велмаш-Україна» (м. Харків), розробила новий тип контейнерного автомобіля-сміттєвоза КрАЗ Н23.2 (МПР-2).

Як повідомила УНІАН прес-служба холдингу, сміттєвоз призначений для механізованого завантаження, транспортування і вивантаження побутового сміття, великогабаритних будівельних і промислових відходів у змінних контейнерах.

Довідка УНІАН. ХК "АвтоКрАЗ", єдиний в Україні виробник великовантажних автомобілів, входить до складу фінансово-промислової групи "Фінанси та Кредит", підконтрольної українському бізнесменові Костянтину Жеваго.

У 2010 році компанія реалізувала 1063 автомобіля, що майже вдвічі перевищило показник 2009 року, а цього року планує продати 2400-3000 автомобілів.