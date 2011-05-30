Суд визнав Кременчуцький автоскладальний завод банкрутом

Господарський суд Полтавської області своєю постановою визнав ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (КрАСЗ, Полтавська обл.) банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це сказано в постанові суду від 17 травня 2011 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ліквідатором підприємства призначено арбітражного керуючого Петра СТОЦЬКОГО, який до 20 червня має провести інвентаризацію майна, яке може належати банкруту.

Перше засідання для заслуховування звіту ліквідатора призначено на 4 жовтня 2011 року.

Згідно з описовою частиною постанови, за станом на 5 квітня 2011 боржник має перед кредитором - ПП «АЗЧ Сервіс» (Харківська обл., ініціатор справи про банкрутство) заборгованість в обсязі близько 0,284 млн. грн., яка не була погашена. При цьому виконавчою службою встановлено відсутність нерухомого майна і транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «КрАСЗ», а також грошей на розрахунковому рахунку.

Крім того, згідно з документом, відповідно до довідки Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб, за станом на 3 березня поточного року, внесено інформацію про відсутність юрособи ТОВ «КрАСЗ» за вказаною адресою, що є підставою для визнання боржника банкрутом за спрощеною процедурою.

Справа про банкрутство ТОВ «КрАСЗ» за заявою ПП «АЗЧ Сервіс» була порушена влітку 2009 року.

Довідка УНІАН. ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», що входить до складу Групи компаній «АІС», здійснює велико-вузлову збірку автомобілів різних марок. Виробничі площі (26,0 га.) і розвинена інфраструктура дозволяють збирати 40 тис. автомобілів на рік.

У 2010 році КрАСЗ збільшив виробництво автомобілів різних марок і модифікацій на 69,2%, в порівнянні з 2009 роком, до 6 341 шт.