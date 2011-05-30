Уряд у червні затвердить порядок використання 160 млн. євро від продажу Японії парникових квот

Уряд України в червні затвердить порядок використання 160 млн. євро, отриманих від продажу Японії вуглецевих одиниць (парникових квот). Про це повідомив журналістам перший заступник голови Державного агентства екологічних інвестицій України Іван ВАРГА сьогодні в Києві.

"Через 2-3 тижні Кабінет міністрів затвердить порядок використання коштів", - сказав він.

За словами І.ВАРГИ, кошти буде направлено на зниження викидів парникових газів і енергозбереження.

"Наразі агентство розглянуло близько 1 тис. проектів, із них 360 проектів було затверджено, ще 360 знаходяться на розгляді", - зазначив він.

Перший заступник голови Держекоінвестіцій підкреслив, що раніше кошти, отримані за рахунок продажу Україною парникових квот, практично не використовувалися.

Як повідомлялося, в лютому 2011 року завершилася реконструкція першого об`єкту за кошти, отримані від продажу Японії парникових квот, - Кримської республіканської установи "Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни". На цьому об`єкті були проведені роботи з утеплення й оздоблення фасаду, замінено вікна.

Довідка УНІАН. Кіотський протокол був прийнятий у японському місті Киото 12 грудня 1997 року. В ньому визначено порядок і принципи спільного виконання зобов`язань зі скорочення парникових викидів шляхом укладення спеціальних угод між сторонами протоколу. Він набув чинності 16 лютого 2005 року. В рамках дії протоколу Україна продала Японії квоти на викид парникових газів обсягом 30 млн. одиниць встановленої кількості (AAU).