Товарообіг між Україною та Грецією зріс на 90% - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що товарообіг між Україною та Грецією в поточному році зріс на 90%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Греції Дімітрасом ДРУТСАСОМ.

Президент України відзначив також, що в минулому році товарообіг зріс на 35%, а в цьому році динаміка значно прискорилася.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Греція залишається для України провідним торговельно-економічним партнером. Він вважає, що таке зростання товарообігу не є максимальним, оскільки існує значний потенціал. Він вважає, що відносини між двома країнами є дуже перспективними.

В.ЯНУКОВИЧ підтвердив, що в жовтні планує відвідати Грецію з візитом. У свою чергу Д.ДРУТСАС передав вітання від президента Греції і підкреслив, що грецький президент з нетерпінням очікує на візит В.ЯНУКОВИЧА.

«Переконаний, що грецький народ зустріне вас з такою ж теплотою, яку я відчув у Києві», - сказав міністр закордонних справ Греції. Він також відзначив, що відносини між країнами є тісними і дружніми. Він наголосив, що в Україні є велика грецька діаспора, яка може стати надійним містком зміцнення відносин між країнами.