Аварія на суднобудівному заводі у Феодосії. Серйозно пошкоджено корабель для Китаю

Під час падіння крана на суднобудівному заводі «Море» в селищі Приморське під Феодосією було серйозно пошкоджено корабель на повітряній подушці типу «Зубр» - перший із чотирьох кораблів, що будуються в рамках виконання замовлення Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє портал «Новоросс.info» з посиланням на співробітника заводу.

За словами співбесідника порталу, швидше за все, аварію спровокувала помилка однієї співробітниці, яка координувала роботу кранів, хоча він не виключає, що винними можуть виявитися цілий ряд співробітників. «Проблема заводу – в кадрах. Жінка все життя пропрацювала зварювачем, нещодавно її перенавчили на кранівника. Більшість наших співробітників вже працюють на заводі в Санкт-Петербурзі та в Китаї, де будується такий самий завод», – сказав працівник підприємства.

Він також зазначив, що «зараз намагаються все списати на спрацьованість заліза конструкції. Кожний із кранів підіймає по 50 тонн, корабель важить 95 тонн, за деякими даними помилка була в тому, що крани почали працювати не синхронно. На кран-балках знаходився "Зубр". Зараз корабель висить практично на уцілілій кран-балці. З корабля злетіли бронеплити, сталася серйозна деформація корпусу. Більш того, в результаті падіння крана сталася деформація несучих конструкцій корпусу цеху. Варто зазначити, що цех унікальний – по висоті він другий в Європі та третій у світі».

Співбесідник порталу відзначив, що після аварії корабель не можуть опустити вниз, «тому що немає самовбивці, який готовий сісти в кран і опустити корабель».

За словами працівника підприємства, на заводі не виключають, що китайська сторона відмовиться від контракту і зажадає виплати неустойки.

У приймальні заводу УНІАН відмовилися коментувати наслідки аварії та ситуацію з кораблем.

Водночас на YouTube розміщено відео, де добре видно, як кран падає на корпус корабля типу «Зубр».

Як повідомляв УНІАН, 27 травня о 15.39 у смт Приморське в приміщенні цеху феодосійської суднобудівної компанії „Море” впав мостовий кран. В результаті аварії двоє людей загинули на місці і двох людей госпіталізовано з травмами середнього ступеня тяжкості. За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

Довідка УНІАН. ФСК "Море" - відомий в світі виробник швидкісних суден з легких сплавів із динамічними принципами підтримки, включаючи військові, на підводних крилах, на повітряній подушці, на каверні, глісуючих. У 2010 році ФСК "Море" приступила до реалізації контракту на будівництво малих десантних кораблів на повітряній подушці на замовлення КНР.