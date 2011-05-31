КрАСЗ спростовує повідомлення про його банкрутство

ТОВ ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» (КрАСЗ) (Кременчук, Полтавська обл.) спростовує повідомлення про своє банкрутство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам директор підприємства Микола ЧЕРНИШ.

За його словами, суд визнав банкрутом інше підприємство - ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод».

«Ліквідаційна процедура відкрита щодо ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», тоді як виробництвом автомобілів займається ТОВ ВО « Кременчуцький автоскладальний завод», - підкреслив М.ЧЕРНИШ.

Він зазначив, що ТОВ ВО «Кременчуцький автоскладальний завод» стало займатися виробництвом автомобілів три роки тому.

Нагадаємо, Господарський суд Полтавської області постановою від 17 травня 2011 визнав банкрутом ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" і відкрив ліквідаційну процедуру. Ліквідатором підприємства призначено арбітражного керуючого Петра СТОЦЬКОГО, він до 20 червня має провести інвентаризацію майна, яке може належати банкруту.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 році. Завдяки великим виробничим площам (50,7 га) і розвиненій інфраструктурі, ТОВ «КрАСЗ» вдається нарощувати обсяги виробництва і вводити в експлуатацію нові потужності, які вже зараз дозволяють щорічно виробляти близько 40 тис. автомобілів - легкових і вантажних, автобусів.

Технологічний процес виробництва і створена на підприємстві система якості дозволяють контролювати продукцію на всіх етапах складання. Продукція ТОВ «КрАСЗ» сертифікована в системі Укрсепро.

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