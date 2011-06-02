Фірташ підтвердив свою участь в тендері на придбання російського ВАТ «Міндобрива»

Голова Ради директорів Group DF Дмитро ФІРТАШ підтвердив, що бере участь у тендері на придбання російського підприємства з виробництва мінеральних добрив ВАТ «Міндобрива» (м. Розсош). Про це він розповів в інтерв`ю журналу «Фокус».

За словами Д. ФІРТАША, його Група є єдиною українською компанією, яка бере участь у тендері. Стартова ціна операції оцінювалася в 1 млрд. доларів, але на даний момент Група вже підтвердила свою заявку на рівні 1,4 млрд. доларів, сказав він.

«ВАТ «Міндобрива» - це величезний завод дуже хорошої якості. Його перевагою для нас є те, що він знаходиться всього за 100 кілометрів від українського кордону і має газ по 80 доларів», - зазначив Д.ФІРТАШ.

Довідка УНІАН. Під контролем Д.ФІРТАША знаходиться майже 70% виробництва аміаку в Україні, близько 60% - карбаміду і 100% - аміачної селітри. У лютому цього року стало відомо, що Д.ФІРТАШ купив Черкаський "Азот", у вересні 2010 р. було оголошено, що концерн "Стирол" увійшов в Ostchem Group - хімічний холдинг у складі Group DF, а на початку лютого підтвердилося придбання бізнесменом Сєверодонецького "Азоту". В Україні Group DF контролює також "Рівнеазот".

ВАТ «Міндобрива» (м. Розсош) - велике підприємство хімічної промисловості Росії, єдиний виробник мінеральних добрив у Центрально-Чорноземному регіоні.