Російсько-українське СП «ОАК–Антонов» приступило до роботи

Відбулося перше засідання Ради директорів спільного російсько-українського підприємства – Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ОАК – Антонов».

Як повідомили УНІАН в ОАК, основними питаннями, розглянутими на засіданні, стали вибори керівних органів спільного підприємства, затвердження бюджету та організаційної структури ТОВ «ОАК – Антонов», визначення планів його діяльності на найближчий час.

Головою Ради директорів ТзОВ «ОАК – Антонов» обрано голову Правління Державним авіабудівним концерном (ДАК) «Антонов» Дмитра КИВУ, його заступником – віце-президента Відкритого акціонерного товариства (ВАТ) «ОАК» Олександра ТУЛЯКОВА.

Рада директорів схвалила оперативний план роботи ТзОВ «ОАК – Антонов» на найближчі півроку і організаційну структуру підприємства. Рада директорів також затвердила бюджет спільного підприємства на початковому етапі. Джерелами покриття витратної частини бюджету ТзОВ «ОАК – Антонов» стануть договори, укладені ТзОВ «ОАК – Антонов» з ВАТ «ОАК», ДАК «Антонов» та іншими підприємствами в рамках виконання затвердженого оперативного плану роботи СП.

Як повідомлялося, рішенням загальних зборів засновників генеральним директором ТзОВ «ОАК – Антонов» був вибраний Юрій ГРУДІНІН.

Довідка УНІАН. Засновниками ТзОВ «ОАК – Антонов» є на паритетній основі ВАТ «ОАК» і ДАК «Антонов»: 50% частки спільного підприємства знаходиться у власності російського партнера, 50% – українського. Принципи формування керівних і виконавчих органів ТзОВ «ОАК – Антонов» визначені Угодою про заснування спільного підприємства, укладену між ВАТ «ОАК» і ДАК «Антонов» 27 жовтня 2010 року у присутності голови уряду Російської Федерації Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Рада директорів ТзОВ «ОАК – Антонов» сформована, виходячи з принципу представництва. Вона складається з 12 членів, шість з яких пропонуються ВАТ «ОАК», шість інших – ДАК «Антонов».