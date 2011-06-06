Ціни виробників промпродукції зросли з початку року на 15%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в травні 2011 року порівняно з квітнем зросли на 2,6%, з початку року (травень 2011 року до грудня 2010 року) - на 15%.

Про це УНІАН повідомили у Держкомстаті.

Зростання цін виробників промислової продукції в травні 2010 року проти квітня 2010 року становило 4,4%, у січні-травні 2010 року (травень 2010 до грудня 2009) — 14,9%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в квітні 2011 року порівняно з березнем зросли на 3,4%, з початку року (квітень 2011 року до грудня 2010 року) - на 12,1%.