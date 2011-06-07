Ціни промислових виробників у ЄС у квітні зросли на 1% - Євростат

Брюссель. У квітні 2011 року ціни промислових виробників зросли порівняно з березнем 2011 року на 0,9% у єврозоні і на 1,0% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У квітні-2011 порівняно з квітнем-2010 ціни виробників зросли на 6,7% у єврозоні і на 7,8% у ЄС-27.

У квітні-2011 порівняно з березнем-2011 ціни у промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,4% у єврозоні і в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 2,0% у зоні євро і на 2,2% у ЄС-27. Ціни напівфабрикатів зросли на 0,6% в обох зонах, ціни на товари тривалого використання зросли на 0,2% в обох зонах, на товари короткострокового споживання зросли на 0,5% у зоні євро і на 0,4% в ЄС-27.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,1% в обох зонах.

Найбільше зростання цін промислових виробників у квітні-2011 порівняно з березнем-2011 зареєстроване у Латвії (4,6%), Великій Британії (1,80%), Нідерландах (1,4%), Данії і Греції (по 1,2%).

Найменше зростання цін було зареєстроване в Румунії (0,3%). У Швеції зареєстроване зниження цін на 0,5%, а в Мальті – ціни промвиробників у квітні не змінилися порівняно з березневими.

У квітні-2011 порівняно з квітнем-2010 ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 4,4% у зоні євро і на 4,6% у ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 13,3% у єврозоні і на 15,4% у ЄС-27, напівфабрикати зросли у ціні на 7,3% в обох зонах, товари короткострокового споживання - на 3,4% у єврозоні і на 3,9% у ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 2,0% у зоні євро і на 1,9% у ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 1,3% у єврозоні і на 1,4% у ЄС-27.

У квітні-2011 порівняно з квітнем-2010 найбільше зростання цін промвиробників зареєстроване у Великій Британії (13,1%), Нідерландах (11,7%), Болгарії (10,7%), Бельгії (10,6%) і Литві (10,5%).

Найменше зростання цін зареєстроване в Мальті (0,9%), Швеції (2,9%), Словаччині (3,1%) і Кіпрі (4,7%).

У березні-2011 порівняно з лютим-2011 ціни промислових виробників зросли на 0,8% у зоні євро і на 1,2% у ЄС-27.