«Укрспецекспорт» продасть Ефіопії 200 танків за понад 100 млн. дол.

Державна компанія «Укрспецекспорт» підписала контракт з Міністерством оборони Ефіопії на постачання більш як 200 танків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Укрспецекспорту», цей вид бойової техніки буде оснащено модернізованою силовою установкою і комплексом управління озброєнням.

Згідно з повідомленням, вартість контракту становить більш як 100 млн. дол. США. Він увійшов до числа восьми найбільших договорів, укладених «Укрспецекспортом» за 15 років діяльності. Як відзначають в компанії, угода стала можливою завдяки рекламній політиці і виставковій діяльності, що здійснюється державним концерном «Укроборонпром».

«Укрспецекспорт» вважає, що для України контракт має важливий економічний і соціальний ефект. Його реалізація дозволить завантажити потужності українських підприємств, створити нові робочі місця і збільшити бюджетні відрахування. Також завдяки угоді Україна розраховує надалі одержати замовлення на ремонт і модернізацію техніки, що поставляється, на базі своїх підприємств.