Кабмін зняв обмеження щодо товарів для зберігання в режимі митного складу

Кабінет міністрів зняв обмеження щодо видів товарів, які можуть зберігатися в режимі митного складу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, відповідна постанова була прийнята на засіданні Кабміну в четвер, 9 червня.

Реалізація норм постанови, йдеться в повідомленні, дасть змогу розміщувати в режим митного складу транзитні підакцизні товари (легкові автомобілі, бензини, дизельне пальне, спирт, алкогольні напої), які досі були заборонені для такого розміщення.

Прийняття цього нормативно-правового акту сприятиме збільшенню транзитного потенціалу країни, а отже, залученню додаткових надходжень до державного бюджету, зазначають в уряді.