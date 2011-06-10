ЗЗФ скоротить близько 2 тис. працівників, якщо підприємству не знизять тариф на електроенергію

Якщо найближчим часом ПАТ «Запорізький завод феросплавів» не буде віднесено до 1-го класу споживачів електроенергії з відповідним зниженням тарифу, підприємство буде змушене розпочати скорочення з 1 серпня п.р. близько 2 тис. працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістів генеральний директор підприємства Павло КРАВЧЕНКО під час слухань "Про ситуацію в гірничо-металургійній галузі України”, організованих Комітетом Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва.

П.КРАВЧЕНКО відзначив, що підприємство протягом багатьох років належало до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте, за його словами, з 1 січня 2011 р. НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції, розташованої на території заводу, в результаті чого формально завод перестав підпадати під дію тарифікації 1-го класу. «Після цього підприємству був присвоєно 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже удвічі, - до 83 коп. за 1 кВт», - уточнив він.

У результаті, за інформацією гендиректора ЗЗФ, виробництво силікомарганцю на заводі стало нерентабельним, що неминуче призведе до зупинки виробничих потужностей і звільнення працівників.

Єдиним варіантом розв’язання проблеми П.КРАВЧЕНКО бачить відновлення для підприємства договору оренди на підстанцію, що належить «Запоріжжяобленерго». «Інших варіантів у нас немає - силікомарганець є найбільш енергоємним феросплавом і нам доведеться зупиняти печі», - додав він.

У свою чергу представник «Запоріжжяобленерго», присутній на слуханнях, уточнив, що до споживачів 1-го класу належать ті підприємства, які споживають електроенергію зі ступенем напруги у точці продажу 27,5 кВ і більше, а все, що нижче - переходять у 2-й клас. «Щодо підстанції, яка перебуває в оренді у ЗЗФ, то передана вона йому була тільки на 1 рік (2010 рік - УНІАН), за умови виходу на споживання 150 млн. кВт щомісяця, проте підприємство цього не зробило. Навіщо я тепер знову передаватиму цю підстанцію в оренду, якщо вона обслуговується «Запоріжжяобленерго» і йому ж належить, давайте тоді здамо в оренду саме обленерго», - відзначив представник «Запоріжжяобленерго».

Як повідомляв УНІАН, працівники плавильних цехів ПАТ «Запорізький завод феросплавів» звернулися з відкритими листами до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і народних депутатів України, в яких просять втрутитися в ситуацію з розмірами тарифів для феросплавних підприємств. Це звернення було направлено вищим посадовцям після відвідання працівниками ЗЗФ ряду центральних органів виконавчої влади, які відповідають за проведення енергетичної політики держави.

Працівники ЗЗФ просять вищих посадовців держави "сприяти у встановленні справедливих тарифів на електроенергію, не вище, ніж у конкурентів, а саме 0,32 грн. за 1 кіловат, що відповідає статусу найбільших енергоємних підприємств".