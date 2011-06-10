Лукашенко оцінив світового лідера «Білоруськалій» в 30 млрд. дол. Покупець вже є...

Президент Білорусії Олександр Лукашенко оцінив одного з найбільших світових виробників калійних добрив «Білоруськалій» у 30 млрд. дол., за його словами, покупці вже є. Про це повідомляє РІА «Новини».

«Що стосується «Білоруськалію», то я чітко сказав: 30 млрд. на стіл, і акції завтра будуть у вас», - сказав Лукашенко під час наради про роботу компанії.

«Ціна названа, гроші є, приїжджайте. 30 млрд. - поки цю ціни я не відміняв», - підкреслив Лукашенко. «На скільки принесете грошей, виходячи з 30 млрд., стільки акцій отримаєте», - сказав він.

Лукашенко додав, що покупці, готові заплатити названу суму, вже є.

«Але я вже знаю пару покупців, які цю суму виговорюють у голос, тобто готові платити 30 млрд.», - сказав він.

Раніше «Газета.Ru» повідомляла, що фінансова компанія мільярдера Сулеймана Керімова «Нафта-Москва» близька до купівлі 50% + 1 акція «Білоруськалію», виходячи з оцінки всієї компанії в 30 млрд. дол.. за 15 млрд.

Наприкінці травня президент Олександр Лукашенко спростовував повідомлення про те, що приватизація матиме великі масштаби.

Лукашенко говорив, що без його підпису «ніхто нічого не купить: ні МАЗ, ні «Белкалій», ні БМЗ.