Чехія готова до співпраці з Кримом у торговій і туристичній сферах

Чехія готова до співпраці з Кримом у торговельно-економічній і курортно-туристичній сферах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

Заступник голови кримського уряду – міністр курортів і туризму Криму автономії Георгій ПСАРЬОВ обговорив з першим заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Їржі ШНАЙДЕРОМ питання участі чеського бізнесу в Чорноморському економічному форумі, розвиток співпраці у курортно-туристичній сфері, святкування 150-річчя сіла Богемки (нині село Лобанове Джанкойського району).

Г.ПСАРЬОВ запропонував провести чесько-український економічний форум у рамках міжнародного Чорноморського економічного форуму у вигляді окремих круглих столів або секцій, присвячених співпраці Криму і Чехії.

Кримський віце-прем`єр повідомив, що у вересні 2011 року планується робоча поїздка керівників санаторно-курортних установ і представників органів виконавчої влади Криму до міста Карлови Вари. «Ми хочемо вивчити досвід цілорічної роботи здравниць вашої республіки і методи лікування», – зазначив заступник голови Радміну Криму.

Він також запросив представників турбізнесу Чехії на Міжнародну виставку «Крим – цілий рік», яка відбудеться у жовтні 2011 року в Ялті.

Ї.ШНАЙДЕР підтримав пропозицію кримського уряду взяти участь у Чорноморському економічному форумі, зазначивши, що це дозволить налагодити партнерські зв`язки з представниками бізнес-кіл Криму, обговорити можливість участі в реалізації конкретних інвестиційних проектів автономії.