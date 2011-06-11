Білорусь вводить обмеження на вивезення товарів з країни

Уряд Білорусі вводить з 12 червня обмеження на вивезення товарів з країни фізичними особами.

Відповідна постанова Ради міністрів Білорусі опублікована на сайті білоруського уряду.

Як сказано в документі, таке рішення прийняте в метою забезпечення економічної стабільності держави і реалізації конституційного права громадян на гідний рівень життя.

Згідно з постановою, вивезення фізичними особами з Білорусі за межі митної території Митного союзу товарів понад встановлені норми допускається за умови сплати цими особами спеціального збору в розмірі двократної середньої ціни вказаних товарів.

Зокрема, вивезення м`яса свинини, птиці, цукру, борошна, сирів сичужних обмежено 2-ма кілограмами. Масло тваринне – 1 кг, сигарети білоруського виробництва – 2 пачки, консерви м`ясні і молочні – 5 банок.

Також постановою вводиться заборона на реалізацію товарів фізичним особам зі складів, баз, з підсобних приміщень організацій.

Документом також вводиться тимчасова заборона на вивезення з країни: всього асортименту круп і макаронних виробів, незалежно від виробника; холодильників і морозильних камер побутових виробництва ЗАТ «Атлант»; плит газових побутових підлогових - СП «Брестгазоапарат»; цементу виробництва «Красносельськбудматеріали», Білоруського цементного заводу і «Кричевцементношифер»; сантехнічні миючі засоби – ВАТ «Бархім».

Встановлюється обмеження на продаж автомобільного пального на автозаправних станціях в обсязі не більше 200 літрів на один вантажний транспортний засіб.