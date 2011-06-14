Україна у січні-квітні збільшила експорт давальницької сировини на 81%

Україна у січні-квітні 2011 року збільшила експорт давальницької сировини на 81,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 29 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в січні-квітні ц.р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 24,4 млн. дол., що на 64,8% більше, ніж у січні-квітні 2010 року.

Також у Держкомстаті повідомили, що у січні-квітні ц.р. в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 461,1 млн. дол., що на 80,1% більше, ніж за аналогічний період 2010 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, збільшився проти січня-квітня минулого року на 74,7% і становив 1 млрд. 749,8 млн. дол.