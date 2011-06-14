Підприємства України завершили січень-квітень з позитивним фінрезультатом 20,8 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у січні-квітні 2011 року становив 20 млрд. 816,7 млн. грн. проти 11 млрд. 573 млн. грн. за січень-квітень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-квітні 2011 року прибуток одержали 55% підприємств країни – вони завершили січень-квітень поточного року з фінансовим результатом 59 млрд. 540 млн. грн.

Зі збитком січень-квітень завершили 45% підприємств України, їх фінрезультат становив 38 млрд. 723,3 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 47,6% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 16 млрд. 896,7 млн. грн. Прибуток одержали 52,4% промпідприємств – вони завершили період з фінрезультатом 32 млрд. 878,5 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-квітень 2011 року становив 15 млрд. 981,8 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування у 2010 році становив 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за аналогічний період 2009 року.

У січні-грудні 2010 року прибуток одержали 63,2% підприємств країни – вони завершили 2010 рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Зі збитком січень-грудень 2010 року завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат становив 90 млрд. 883,7 млн. грн.