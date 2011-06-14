Виробництво легкових авто в Україні в січні-травні збільшилося на 74%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-травні, за оперативними даними, збільшилося на 74,4%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 37,150 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-травні збільшилося на 20,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1099 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні в січні-травні скоротилося на 44%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, - до 1156 штук.

Як повідомляв УНІАН, за даними «УкрАвтоПрому», в 2010 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 14,2%, в порівнянні з 2009 роком, - до 74,992 тис. штук. Виробництво автобусів збільшилося на 76,5% - до 2693 штук, а виробництво вантажних автомобілів збільшилася в 2,2 рази - до 5129 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), Корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», Корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») та ін.