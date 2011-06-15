Кабмін затвердив фінплан ОПЗ на 2011 рік із прибутком 112 млн. грн.

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив фінансовий план ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Фонду держмайна України Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, чистий дохід підприємства в 2011 році очікується в розмірі 4,366 млрд. грн., чистий прибуток - 112 млн. грн., обсяг виплат до бюджету - 279 млн. грн.

Також О.РЯБЧЕНКО зазначив, що ризиком для виконання показників може бути підвищення ціни на природний газ, який використовується у роботі підприємства.

Довідка УНІАН. 29 вересня 2009 ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ «СИБУР»), ТОВ «Фрунзе-Флора» (Україна) і ТОВ «Нортіма» (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем конкурсу з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод був проданий за заниженою ціною.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - за випуском азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.